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Новости

20 октября, 22:15

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Собянин рассказал о скором окончании реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о скором окончании реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязок на МКАД

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

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Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля планируется запустить на три месяца раньше установленного срока – в марте 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра работ по реконструкции на дорожном объекте.

Многоуровневая эстакада на юго-востоке столицы – это часть многолетнего проекта по реконструкции МКАД. Подробнее о том, как изменится движение в столице после завершения всех работ, – в эфире телеканала Москва 24.

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