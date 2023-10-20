Собянин рассказал о скором окончании реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля планируется запустить на три месяца раньше установленного срока – в марте 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра работ по реконструкции на дорожном объекте.

Многоуровневая эстакада на юго-востоке столицы – это часть многолетнего проекта по реконструкции МКАД. Подробнее о том, как изменится движение в столице после завершения всех работ, – в эфире телеканала Москва 24.