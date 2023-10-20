Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязок на МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из 22 дорожных развязок на МКАД, которые должны модернизировать, уже готовы 20. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще один маршрут на северо-западе столицы перевели на электробусы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Мокрый снег и дождь обещают в столице вечером 20 октября и в ночь на 21 октября. К утру может быть гололедица, предупредили синоптики.