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Новости

20 октября, 17:15

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязок на МКАД

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязок на МКАД

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Собянин: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Новости часа: школьники встретятся с известными спортсменами в рамках "Уроков с чемпионом"

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

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Новости часа: Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из 22 дорожных развязок на МКАД, которые должны модернизировать, уже готовы 20. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще один маршрут на северо-западе столицы перевели на электробусы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Мокрый снег и дождь обещают в столице вечером 20 октября и в ночь на 21 октября. К утру может быть гололедица, предупредили синоптики.

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