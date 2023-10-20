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Новости

20 октября, 16:30

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Собянин: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Новости часа: школьники встретятся с известными спортсменами в рамках "Уроков с чемпионом"

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Новости часа: Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многолетний проект реконструкции развязок на МКАД близится к завершению. Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля планируется запустить в марте 2024 года, заявил Сергей Собянин.

ЦОДД просит вечером 20 октября и утром 21 октября воздержаться от поездок на машинах на летней резине. В столичном регионе прогнозируется снег с дождем, возможна гололедица.

Годовой оборот резидентов технопарка "Мосгормаш" превысил 12,6 миллиарда рублей. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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