Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершат в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в Некрасовке завершен. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе в ночь на 21 октября из-за гололедицы. Это данные Гидрометцентра.