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Новости

20 октября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Собянин: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Новости часа: школьники встретятся с известными спортсменами в рамках "Уроков с чемпионом"

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Новости часа: Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации медицинской инфраструктуры

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершат в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в Некрасовке завершен. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе в ночь на 21 октября из-за гололедицы. Это данные Гидрометцентра.

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