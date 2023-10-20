Новости часа: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более девяти тысяч школьников Москвы приняли участие в проекте "Урок с чемпионом". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Гололедица может появиться в Москве 21 октября из-за дождя и снега. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

До 8 баллов обещают на дорогах столицы вечером 21 октября. Час пик начнется раньше обычного, заявили в ЦОДД.