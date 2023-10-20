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Новости

20 октября, 14:30

Общество

Новости часа: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Новости часа: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Собянин: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Новости часа: школьники встретятся с известными спортсменами в рамках "Уроков с чемпионом"

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Новости часа: Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации медицинской инфраструктуры

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

Сергей Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более девяти тысяч школьников Москвы приняли участие в проекте "Урок с чемпионом". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Гололедица может появиться в Москве 21 октября из-за дождя и снега. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

До 8 баллов обещают на дорогах столицы вечером 21 октября. Час пик начнется раньше обычного, заявили в ЦОДД.

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