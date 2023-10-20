Новости часа: школьники встретятся с известными спортсменами в рамках "Уроков с чемпионом"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники встретятся с известными спортсменами в новом сезоне проекта "Урок с чемпионом". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На участке Ленинского проспекта обновили дорожное покрытие. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В Москве досрочно перевыполнена октябрьская норма осадков. Это данные синоптиков.