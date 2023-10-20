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Новости

Новости

20 октября, 13:30

Общество

Новости часа: школьники встретятся с известными спортсменами в рамках "Уроков с чемпионом"

Новости часа: школьники встретятся с известными спортсменами в рамках "Уроков с чемпионом"

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Новости часа: Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации медицинской инфраструктуры

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

Сергей Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы

Новости часа: незаконные летние кафе демонтировали в районе Арбат

Новости часа: с начала 2023 года в Москве в три раза увеличилось производство одежды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники встретятся с известными спортсменами в новом сезоне проекта "Урок с чемпионом". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На участке Ленинского проспекта обновили дорожное покрытие. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В Москве досрочно перевыполнена октябрьская норма осадков. Это данные синоптиков.

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