20 октября, 13:30Общество
Новости часа: школьники встретятся с известными спортсменами в рамках "Уроков с чемпионом"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники встретятся с известными спортсменами в новом сезоне проекта "Урок с чемпионом". Об этом рассказал Сергей Собянин.
На участке Ленинского проспекта обновили дорожное покрытие. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
В Москве досрочно перевыполнена октябрьская норма осадков. Это данные синоптиков.