Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Современный центр российского футбола создадут на базе комплекса "Спартак" в Сокольниках. За годы работы инфраструктура спортивного комплекса перестала отвечать современным требованиям. Об этом в своем телеграмм-канале написал Сергей Собянин. Мэр отметил, что на базе академии планируют создать современный центр российского футбола, который в том числе станет базой для футбольного клуба "Спартак – Москва". Юные спортсмены смогут наблюдать за тренировками опытных игроков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.