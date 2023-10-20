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Новости

20 октября, 12:45

Спорт

Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Современный центр российского футбола создадут на базе комплекса "Спартак" в Сокольниках. За годы работы инфраструктура спортивного комплекса перестала отвечать современным требованиям. Об этом в своем телеграмм-канале написал Сергей Собянин. Мэр отметил, что на базе академии планируют создать современный центр российского футбола, который в том числе станет базой для футбольного клуба "Спартак – Москва". Юные спортсмены смогут наблюдать за тренировками опытных игроков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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