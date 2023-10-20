Новости часа: Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владельцы летних веранд могут не демонтировать их в конце сезона при определенных условиях. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инвесторы Москвы получили 66 разрешений на строительство социальных объектов. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Более 23 тысяч семейных ипотек выдали в Москве за восемь месяцев этого года. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.