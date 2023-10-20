Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 12:30

Экономика

Новости часа: Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Новости часа: Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации медицинской инфраструктуры

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

Сергей Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы

Новости часа: незаконные летние кафе демонтировали в районе Арбат

Новости часа: с начала 2023 года в Москве в три раза увеличилось производство одежды

Новости часа: производство одежды в Москве увеличилось в три раза с начала 2023 года

Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

Новости часа: три новых моста построят в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владельцы летних веранд могут не демонтировать их в конце сезона при определенных условиях. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инвесторы Москвы получили 66 разрешений на строительство социальных объектов. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Более 23 тысяч семейных ипотек выдали в Москве за восемь месяцев этого года. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика