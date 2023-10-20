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20 октября, 09:45

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Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

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У жителей юго-востока столицы появилось больше мест для комфортного отдыха. Итогами благоустройства поделился Сергей Собянин в своем блоге.

Так, в районе улицы Маршала Кожедуба на месте пустыря теперь есть общественное пространство. Приводят в порядок и зеленые пространства. Уже обновили инфраструктуру парка 850-летия Москвы. Теперь там есть большой каток с искусственным льдом.

Масштабную работу провели в сквере у метро "Люблино". Там обустроили спортивные и детские площадки, рассказал мэр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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