Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

У жителей юго-востока столицы появилось больше мест для комфортного отдыха. Итогами благоустройства поделился Сергей Собянин в своем блоге.

Так, в районе улицы Маршала Кожедуба на месте пустыря теперь есть общественное пространство. Приводят в порядок и зеленые пространства. Уже обновили инфраструктуру парка 850-летия Москвы. Теперь там есть большой каток с искусственным льдом.

Масштабную работу провели в сквере у метро "Люблино". Там обустроили спортивные и детские площадки, рассказал мэр.

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