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20 октября, 07:45

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Сергей Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы

Сергей Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы

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В Москве обновили 40% медицинской инфраструктуры за пять лет. Капитально отремонтировали больше 40 корпусов больниц, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, новый медицинский каркас формируют на базе крупных многопрофильных клиник. Там внедряют единые алгоритмы и стандарты. Особое внимание уделяют качеству детской медпомощи.

К примеру, расширили программу скрининга новорожденных и его спектр, а также усовершенствовали всю систему онкологической помощи столицы. Кроме того, готовят к открытию многопрофильный лечебный комплекс детской больницы святого Владимира, лучевой корпус в "Коммунарке" и лечебно-диагностический комплекс в Сколкове.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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