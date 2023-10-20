20 октября, 07:45Новости
Сергей Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы
В Москве обновили 40% медицинской инфраструктуры за пять лет. Капитально отремонтировали больше 40 корпусов больниц, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, новый медицинский каркас формируют на базе крупных многопрофильных клиник. Там внедряют единые алгоритмы и стандарты. Особое внимание уделяют качеству детской медпомощи.
К примеру, расширили программу скрининга новорожденных и его спектр, а также усовершенствовали всю систему онкологической помощи столицы. Кроме того, готовят к открытию многопрофильный лечебный комплекс детской больницы святого Владимира, лучевой корпус в "Коммунарке" и лечебно-диагностический комплекс в Сколкове.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.