Собянин: в Москве разработали уникальную систему для атомного ледокола "Якутия"

На ледоколе "Якутия" появится система радиационного контроля, которую разработали на одном из столичных предприятий. Об этом в соцсетях сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, эта система будет следить за работой ядерной энергетической установки и в случае любых отклонений от нормы сообщит об этом специалистам. При этом всего в ее состав входят более 190 приборов и установок, и аналогов в мире нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.