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Новости

20 октября, 18:00

Технологии

Собянин: в Москве разработали уникальную систему для атомного ледокола "Якутия"

Собянин: в Москве разработали уникальную систему для атомного ледокола "Якутия"

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На ледоколе "Якутия" появится система радиационного контроля, которую разработали на одном из столичных предприятий. Об этом в соцсетях сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, эта система будет следить за работой ядерной энергетической установки и в случае любых отклонений от нормы сообщит об этом специалистам. При этом всего в ее состав входят более 190 приборов и установок, и аналогов в мире нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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