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Новости

20 октября, 22:45

Новости

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Собянин: число предприятий в столице выросло на 20% с начала года

Новости часа: Собянин заявил, что число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

Собянин: число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

Новости часа: Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре – Собянин

Собянин: Москва входит в топ-5 крупнейших мегаполисов мира по объему экспорта

В четырех регионах РФ введено военное положение

Новости часа: меры безопасности Москвы будут решаться в рабочем режиме

Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится – Собянин

Собянин расширил возможности получения доплаты к пенсии

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, число предприятий в Москве выросло на 20%, несмотря на уход с рынка некоторых брендов, заявил Сергей Собянин.

Между тем на Ставрополье начали организовывать пункты временного размещения для жителей Херсонской области.

Конгресс США намерен до января ускоренно одобрить выделение Киеву до 50 миллиардов долларов помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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