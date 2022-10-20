Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, число предприятий в Москве выросло на 20%, несмотря на уход с рынка некоторых брендов, заявил Сергей Собянин.

Между тем на Ставрополье начали организовывать пункты временного размещения для жителей Херсонской области.

Конгресс США намерен до января ускоренно одобрить выделение Киеву до 50 миллиардов долларов помощи.

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