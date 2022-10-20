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Политика

Новости часа: Собянин заявил, что число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

Новости часа: Собянин заявил, что число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

Собянин: число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

Новости часа: Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре – Собянин

Собянин: Москва входит в топ-5 крупнейших мегаполисов мира по объему экспорта

В четырех регионах РФ введено военное положение

Новости часа: меры безопасности Москвы будут решаться в рабочем режиме

Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится – Собянин

Собянин расширил возможности получения доплаты к пенсии

Шесть станций на территории ТиНАО станут частью МЦД-4 – Собянин

В Москве закрылись временные пункты мобилизации в связи с выполнением плана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число предприятий в Москве после ухода зарубежных брендов выросло на 20%. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным московского стенда на форуме "Сделано в России"

Военная помощь Евросоюза Киеву повышает вовлеченность ЕС в конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Госдуму внесен проект о праве мобилизованных вернуть всю стоимость путевок и авиабилетов.

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