Новости часа: Собянин заявил, что число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число предприятий в Москве после ухода зарубежных брендов выросло на 20%. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным московского стенда на форуме "Сделано в России"

Военная помощь Евросоюза Киеву повышает вовлеченность ЕС в конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Госдуму внесен проект о праве мобилизованных вернуть всю стоимость путевок и авиабилетов.