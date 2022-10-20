Собянин: число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

В Москве после ухода зарубежных компаний на 20% выросло количество предприятий. Об этом заявил Сергей Собянин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

Мэр также рассказал, что завод "Москвич" планируется запустить в декабре и в перспективе он станет центром электромобилестроения. Одним из основных элементов экспозиции форума стал стенд "Сделано в Москве", который Сергей Собянин осмотрел вместе с Михаилом Мишустиным.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.