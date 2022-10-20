Новости часа: Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре. Об этом заявил Сергей Собянин, общаясь с Михаилом Мишустиным в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России – 2022".

Военные РФ продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Ежемесячный оборот черного рынка натовского оружия для Киева превышает один миллиард долларов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.