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Новости

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Политика

Новости часа: Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре – Собянин

Новости часа: Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре – Собянин

Собянин: Москва входит в топ-5 крупнейших мегаполисов мира по объему экспорта

В четырех регионах РФ введено военное положение

Новости часа: меры безопасности Москвы будут решаться в рабочем режиме

Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится – Собянин

Собянин расширил возможности получения доплаты к пенсии

Шесть станций на территории ТиНАО станут частью МЦД-4 – Собянин

В Москве закрылись временные пункты мобилизации в связи с выполнением плана

Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

Новости последнего часа: Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре. Об этом заявил Сергей Собянин, общаясь с Михаилом Мишустиным в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России – 2022".

Военные РФ продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Ежемесячный оборот черного рынка натовского оружия для Киева превышает один миллиард долларов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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