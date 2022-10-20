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Собянин: Москва входит в топ-5 крупнейших мегаполисов мира по объему экспорта

Собянин: Москва входит в топ-5 крупнейших мегаполисов мира по объему экспорта

В четырех регионах РФ введено военное положение

Новости часа: меры безопасности Москвы будут решаться в рабочем режиме

Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится – Собянин

Собянин расширил возможности получения доплаты к пенсии

Шесть станций на территории ТиНАО станут частью МЦД-4 – Собянин

В Москве закрылись временные пункты мобилизации в связи с выполнением плана

Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

Новости последнего часа: Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

Москва по объемам экспорта входит в первую пятерку среди мегаполисов мира. Об этом сообщил Сергей Собянин на форуме "Сделано в России", который в данный момент идет в ЦВЗ "Манеж".

20 октября там открылась масштабная иммерсионная выставка с современными отечественными технологиями. Чем удивляют гостей? И какие разработки наиболее востребованы на международном и внутреннем рынках? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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