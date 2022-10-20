Собянин: Москва входит в топ-5 крупнейших мегаполисов мира по объему экспорта

Москва по объемам экспорта входит в первую пятерку среди мегаполисов мира. Об этом сообщил Сергей Собянин на форуме "Сделано в России", который в данный момент идет в ЦВЗ "Манеж".

20 октября там открылась масштабная иммерсионная выставка с современными отечественными технологиями. Чем удивляют гостей? И какие разработки наиболее востребованы на международном и внутреннем рынках? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.