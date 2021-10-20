Москвичи выбрали название для новой станции МЦД у Комсомольской площади

Станцию Каланчевская после включения в МЦД-4 переименуют в Площадь трех вокзалов. Такое название выбрали сами москвичи.

Голосование проводилось в рамках проекта "Активный гражданин". Старый вариант – Каланчевская – поддержали свыше 92 тысяч человек, а за народное прозвище этого места – Площадь трех вокзалов – проголосовали больше 120 тысяч.

Полностью обновить эту станцию власти планируют к 2023 году. По словам специалистов, тогда она будет принимать поезда сразу с двух линий МЦД, а пассажиропоток вырастет до 32 тысяч человек в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.