Станцию МЦД у Комсомольской площади назовут Площадь трех вокзалов

Москвичи выбрали название для новой станции МЦД рядом с Ленинградским, Казанским и Ярославским вокзалами. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Голосование шло на "Активном гражданине". Лидером стало название Площадь трех вокзалов – как в городе и называют это место, написал Собянин.

Площадь трех вокзалов войдет в большой пересадочный узел. Там уже работает платформа второго диаметра, а в 2023 году откроется платформа МЦД-4. У пассажиров будет много вариантов пересадок между диаметрами, метро и наземным транспортом, говорится в посте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.