Собянин выделил 1 млрд руб Московскому центру инновационных технологий в здравоохранении

Москва выделила миллиард рублей на поддержку научных разработок в медицинской сфере. Постановление подписал Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

Ежегодно выделять средства будет оператор проекта – Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Он также поможет запатентовать разработки и внедрить их в медицинскую практику.

Сейчас, например, центр курирует проекты, связанные с производством экзоскелетов, антисептиков долговременного действия и новейших тестов на антитела. Также работают над системой ранней диагностики рака поджелудочной железы и системой психологической диагностики с использованием виртуальной реальности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.