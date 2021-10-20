Собянин утвердил проект благоустройства территории у двух станций МЦД-2

Дополнительные переходы и парковки появятся у станций Депо и Люблино второго Московского центрального диаметра. Проект благоустройства территории утвердил Сергей Собянин.

Платформы ждет реконструкция. Также в районе появятся наземные пешеходные переходы, светофоры, стоянки такси, велодорожки, и парковки для велосипедов и автомобилей. Специалисты установят и навесы, которые защитят пассажиров от дождя и снега.

Кроме того, был утвержден проект благоустройства территории вдоль строящейся соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями МЖД. Там приведут в порядок дороги, появятся семь пешеходных переходов в районе транспортно-пересадочных узлов "Тестовская", "Деловой центр" и "Кутузовская". Организуют и дополнительные остановки с парковками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.