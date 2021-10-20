Москвичи с болезнями сердца смогут получать бесплатные лекарства 2 года – Собянин

Москвичи, страдающие от болезней сердца, теперь могут рассчитывать на получение бесплатных лекарств в течение двух лет с момента постановки диагноза. Раньше срок был год. Постановление подписал Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

В столице бесплатные препараты выдают пациентам после инсульта или инфаркта миокарда. А москвичи, страдающие мерцательной аритмией и гиперлипидемией, получают лекарства пожизненно.

В 2021 году бесплатными медикаментами обеспечили свыше 130 тысяч сердечников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.