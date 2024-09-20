Новости часа: на платформе "Москино" появится сервис с информацией о мероприятиях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На киноплатформе "Москино" появится событийный сервис с информацией о мероприятиях, рассказал Сергей Собянин.

Парковку в Москве теперь можно оплатить через блиц-приложение "Парковки России", сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Культурным центрам в четырех округах Москвы выделили новые помещения в этом году, рассказал департамент городского имущества.