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Новости

Новости

20 сентября, 23:55

Новости

Новости часа: на платформе "Москино" появится сервис с информацией о мероприятиях

Новости часа: на платформе "Москино" появится сервис с информацией о мероприятиях

Новости часа: более 50 сервисов ИИ было создано для московского здравоохранения

Собянин: МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

За год работы МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

Новости часа: на киноплатформе "Москино" создадут афишу всех киномероприятий столицы

Новости часа: киноплатформу "Москино" за год работы посетили почти 140 тысяч человек

Собянин: киноплатформа "Москино" помогает организовать съемки в столице

Новости часа: гранты города помогают НКО в реализации социально значимых проектов

Новости часа: более 3,4 тыс некоммерческих проектов получили поддержку Москвы

Собянин: 262 проекта НКО победили в ежегодном грантовом конкурсе столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На киноплатформе "Москино" появится событийный сервис с информацией о мероприятиях, рассказал Сергей Собянин.

Парковку в Москве теперь можно оплатить через блиц-приложение "Парковки России", сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Культурным центрам в четырех округах Москвы выделили новые помещения в этом году, рассказал департамент городского имущества.

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