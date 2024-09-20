За год работы МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

Московский скоростной диаметр за год работы вошел в тройку самых популярных магистралей города – ежедневно по нему проезжают порядка 400 тысяч машин, рассказал Сергей Собянин. По его словам, диаметр связал крупнейшие столичные магистрали, улучшил транспортную доступность 48 районов Москвы, в которых проживают порядка 5 миллионов человек.

На Трифоновской улице начали обновлять трамвайные пути от Олимпийского проспекта до улицы Щепкина. Когда всю линию реконструируют, более 70 тысяч жителей получат тихий, комфортный и быстрый транспорт. Этот маршрут связывает несколько районов с Рижским вокзалом.

В субботу, 21 сентября, в столице похолодает до 9 градусов. Дневная температура прогнозируется на уровне 20–21 градуса, предупреждают синоптики.

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