Собянин: за год работы МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

Московский скоростной диаметр за год работы вошел в топ-3 самых популярных магистралей города. Ежедневно по нему проезжают порядка 400 тысяч машин. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, диаметр связал крупнейшие столичные трассы и улучшил транспортную доступность 48 районов Москвы, в которых проживают порядка пяти миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.