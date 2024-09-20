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20 сентября, 08:45

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Собянин: за год работы МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

Собянин: за год работы МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

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Московский скоростной диаметр за год работы вошел в топ-3 самых популярных магистралей города. Ежедневно по нему проезжают порядка 400 тысяч машин. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, диаметр связал крупнейшие столичные трассы и улучшил транспортную доступность 48 районов Москвы, в которых проживают порядка пяти миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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