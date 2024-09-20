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20 сентября, 07:45

Новости

Собянин: Москва активно делится ИИ-сервисами с медиками из регионов

Собянин: Москва активно делится ИИ-сервисами с медиками из регионов

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Более 50 сервисов диагностики с помощью искусственного интеллекта появились в московском здравоохранении с 2020 года. Ими пользуются врачи всей страны. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

Как рассказал мэр Москвы, сначала эксперты определяют заболевания, диагностику которых целесообразно проводить с помощью ИИ-систем. После этого созданную модель тестируют в лабораторных условиях, а затем внедряют в столичную систему здравоохранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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