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Новости

20 сентября, 14:30

Общество

Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий

Новости часа: трое спасателей оказались под завалами при повторном обрушении в Балашихе

Собянин рассказал о ярких проектах московских компаний в сфере промдизайна

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Потапово"

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Новости часа: Собянин после переизбрания поручил актуализировать план развития Москвы

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам. Он дал поручение на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства столицы.

СК проводит обыски в офисах управляющей и газовой компаний в Балашихе. Там в жилом доме произошел взрыв газа.

Правительство РФ намерено продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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