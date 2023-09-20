Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам. Он дал поручение на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства столицы.

СК проводит обыски в офисах управляющей и газовой компаний в Балашихе. Там в жилом доме произошел взрыв газа.

Правительство РФ намерено продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.