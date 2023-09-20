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20 сентября, 12:45

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Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий

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В столице проведут комплексное развитие территорий в районах Ростокино, Тропарево-Никулино и Покровское-Стрешнево. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На месте старых нежилых зданий построят технопарк, гостиницу, подстанцию скорой помощи. Также в планах создание отдела МВД, офисов, магазинов и ресторанов. Таким образом, в городе появится еще более пяти тысяч рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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