Собянин рассказал о ярких проектах московских компаний в сфере промдизайна

В Москве выбрали лучших в сфере промышленного дизайна. Жюри определило 20 победителей, большинство из них – москвичи. Итогами первой специальной премии поделился Сергей Собянин.

Учредили награду совместно с Минпромторгом и Минкультуры, чтобы поддержать таланты в этой области. На победу претендовало примерно 500 компаний.

Участники предлагали разные проекты – от экспериментального образца первого беспилотного вертолета и остановок на солнечных батареях до новейших протезов кисти и пальцев с микропроцессорным управлением.



Лучшие из них получили право разместить особый знак лауреата на своей продукции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.