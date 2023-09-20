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Новости

20 сентября, 08:45

Новости

Собянин рассказал о ярких проектах московских компаний в сфере промдизайна

Собянин рассказал о ярких проектах московских компаний в сфере промдизайна

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В Москве выбрали лучших в сфере промышленного дизайна. Жюри определило 20 победителей, большинство из них – москвичи. Итогами первой специальной премии поделился Сергей Собянин.

Учредили награду совместно с Минпромторгом и Минкультуры, чтобы поддержать таланты в этой области. На победу претендовало примерно 500 компаний.
Участники предлагали разные проекты – от экспериментального образца первого беспилотного вертолета и остановок на солнечных батареях до новейших протезов кисти и пальцев с микропроцессорным управлением.

Лучшие из них получили право разместить особый знак лауреата на своей продукции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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