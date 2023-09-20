Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Москва обновит план развития. Такое поручение Сергей Собянин дал на первом после выборов президиуме правительства Москвы.

Госпрограммы пересмотрят до конца 2023 года, а в 2024 году проиндексируют городские доплаты к пенсиям и социальным пособиям. В планах за два года завершить второй этап реконструкции городских поликлиник и полностью обновить амбулаторный фонд Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.