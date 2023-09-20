Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 07:15

Город

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Новости часа: Собянин после переизбрания поручил актуализировать план развития Москвы

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: несколько проектов благоустройства закончили в районе Нагатино-Садовники

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Новости часа: более тысячи судов приняли причалы речных вокзалов Москвы за три месяца

Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Москва обновит план развития. Такое поручение Сергей Собянин дал на первом после выборов президиуме правительства Москвы.

Госпрограммы пересмотрят до конца 2023 года, а в 2024 году проиндексируют городские доплаты к пенсиям и социальным пособиям. В планах за два года завершить второй этап реконструкции городских поликлиник и полностью обновить амбулаторный фонд Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика