Новости часа: в Сахарове создадут условия для оформления иностранцев на военную службу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре "Сахарово" создадут условия для оформления иностранцев на военную службу в России. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Херсонская область, ЛНР и ДНР назначили даты референдума о вхождении в состав РФ. Об этом заявили власти.

Кабмин 21 сентября рассмотрит бюджет на трехлетку. В 2025 году дефицит заметно сократится, рассказал Михаил Мишустин.