Собянин: миграционный центр "Сахарово" будет взаимодействовать с Минобороны России

Госдума приняла закон об упрощенном получении российского гражданства. Об этом сообщил Сергей Собянин. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в ВС РФ, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград.

В столице действует миграционный центр "Сахарово" – единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в там полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан.

Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан, заявил Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.