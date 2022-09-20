Новости часа: Собянин утвердил меры поддержки исследований лекарств на базе медучреждений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва поддержит проведение клинических исследований лекарств на базе городских клиник. Об этом сообщил Сергей Собянин.

ЦБ назвал целесообразным ввести количественные ограничения на необеспеченные потребкредиты с 1 января 2023 года.

В МВД предложили обязать производителей детской одежды выпускать ее со светоотражающими элементами.