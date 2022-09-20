Собянин утвердил меры поддержки исследований лекарств на базе медучреждений

Клинические исследования лекарств можно будет проводить на базе городских медучреждений. Такое постановление подписал Сергей Собянин.

Фармацевтические компании, которые планируют проводить такие исследования, получат организационную и финансовую поддержку со стороны правительства Москвы. Это позволит ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения. Координирует работу Московский центр инновационных технологий.

Всю информацию по теме можно найти на сайте департамента здравоохранения Москвы. Городские клиники города – одна из основных площадок проведения клинических исследований новых лекарств. За последние 10 лет на базе городских медучреждений провели свыше 1 700 таких испытаний.

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