Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 16:30

Собянин: фонд конкурса "Москва – добрый город" составит 400 млн рублей

Общий фонд седьмого конкурса грантов "Москва – добрый город" составит 400 миллионов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Гранты распределят на три группы: малые, средние и большие. Заявку на участие можно подать с 27 августа по 30 сентября.

С 2019 года победителями конкурса стали 648 проектов. На реализацию инициатив выделено почти 2,5 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

