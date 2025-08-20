Собянин: фонд конкурса "Москва – добрый город" составит 400 млн рублей

Общий фонд седьмого конкурса грантов "Москва – добрый город" составит 400 миллионов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Гранты распределят на три группы: малые, средние и большие. Заявку на участие можно подать с 27 августа по 30 сентября.

С 2019 года победителями конкурса стали 648 проектов. На реализацию инициатив выделено почти 2,5 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.