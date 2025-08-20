Собянин поздравил московских школьников с победой на географической олимпиаде

Московские школьники завоевали медали на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии. Победителей поздравил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Золотую медаль получил ученик школы № 57 Антон Сапогов. Бронзу завоевал Дамир Бадретдинов из школы "Интеллектуал".

Всего в сборной России были шестеро школьников. Они состязались со сверстниками из 12 стран. Все задания выполняли на английском языке.

