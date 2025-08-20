20 августа, 14:30Мэр Москвы
Собянин поздравил московских школьников с победой на географической олимпиаде
Московские школьники завоевали медали на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии. Победителей поздравил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Золотую медаль получил ученик школы № 57 Антон Сапогов. Бронзу завоевал Дамир Бадретдинов из школы "Интеллектуал".
Всего в сборной России были шестеро школьников. Они состязались со сверстниками из 12 стран. Все задания выполняли на английском языке.
