Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

20 августа, 22:00

Новости

Новости часа: более 20 соцобъектов построят в рамках инвестпроектов в Москве

Новости часа: более 20 соцобъектов построят в рамках инвестпроектов в Москве

"Мой район. Новости": обновленные детская и взрослая поликлиники в Зюзине откроются осенью

Новости часа: в Москве формируется мощнейший фармацевтический кластер

Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Сергей Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Новости часа: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

Новости часа: в Москве формируется мощнейший фармацевтический кластер

Новости часа: 22 соцобъекта будут построены в рамках масштабных инвестпроектов

Собянин: город выделил почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов

Новости часа: город выделил почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 социальных объектов построят в Москве в рамках масштабных инвестпроектов, сообщил Сергей Собянин.

Число пассажиров автовокзалов столицы выросло на 60 тысяч с начала года. Об этом рассказал Дептранс Москвы.

Дни образования пройдут в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе 21–23 августа, сообщает департамент образования и науки.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
мэр Москвыобществовидео
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