Новости часа: более 20 соцобъектов построят в рамках инвестпроектов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 социальных объектов построят в Москве в рамках масштабных инвестпроектов, сообщил Сергей Собянин.

Число пассажиров автовокзалов столицы выросло на 60 тысяч с начала года. Об этом рассказал Дептранс Москвы.

Дни образования пройдут в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе 21–23 августа, сообщает департамент образования и науки.