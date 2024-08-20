Сергей Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Маркет будущего стал одним из самых интересных бизнес-событий форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который проходит в столице до 8 сентября. 20 августа площадку на Болотной площади посетил Сергей Собянин.

Мэр обсудил с предпринимателями развитие бизнеса в городе. С момента запуска программы "Сделано в Москве" к ней присоединились более 5 800 малых и средних предприятий, которые развивают локальные бренды и производства в городе

Программу "Сделано в Москве" запустили два года назад. Город поддерживает своих предпринимателей. Основными инструментами продвижения стали брендированные витрины на маркетплейсах, участие в крупнейших городских событиях, промо-кампании в сети и офлайн.

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