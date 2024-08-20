Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

20 августа, 14:30

Новости

Новости часа: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

Новости часа: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

Новости часа: в Москве формируется мощнейший фармацевтический кластер

Новости часа: 22 соцобъекта будут построены в рамках масштабных инвестпроектов

Собянин: город выделил почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов

Новости часа: город выделил почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов

Собянин рассказал о медицинских разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" создают передовые медицинские технологии

Собянин: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

Собянин: в пойме реки Котловки создается спорткластер и зона отдыха 

Новости часа: обороты высокотехнологичных производств в Москве увеличились в 2,2 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новые производства открыли в технопарках Москвы по программе создания рабочих мест. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Электросамокаты активно арендуют в Москве четыре миллиона человек. Данные приводит Дептранс.

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