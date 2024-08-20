Новости часа: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новые производства открыли в технопарках Москвы по программе создания рабочих мест. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Электросамокаты активно арендуют в Москве четыре миллиона человек. Данные приводит Дептранс.

