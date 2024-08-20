Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

20 августа, 13:00

Новости

Новости часа: 22 соцобъекта будут построены в рамках масштабных инвестпроектов

Новости часа: 22 соцобъекта будут построены в рамках масштабных инвестпроектов

Собянин: город выделил почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов

Новости часа: город выделил почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов

Собянин рассказал о медицинских разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" создают передовые медицинские технологии

Собянин: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

Собянин: в пойме реки Котловки создается спорткластер и зона отдыха 

Новости часа: обороты высокотехнологичных производств в Москве увеличились в 2,2 раза

Новости часа: спортивный кластер и зона отдыха появятся в пойме реки Котловки

Новости часа: две поликлиники на Азовской улице осенью откроются после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 22 соцобъекта построят в Москве по программе масштабных инвестпроектов. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новые корпуса онкологической больницы № 62 готовы более чем наполовину, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Региональное управление МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливнях и грозах в течение дня 20 августа.

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