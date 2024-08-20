Новости часа: 22 соцобъекта будут построены в рамках масштабных инвестпроектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 22 соцобъекта построят в Москве по программе масштабных инвестпроектов. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новые корпуса онкологической больницы № 62 готовы более чем наполовину, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Региональное управление МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливнях и грозах в течение дня 20 августа.