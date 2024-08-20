Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

20 августа, 08:45

Новости

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" создают передовые медицинские технологии

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" создают передовые медицинские технологии

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Более 300 производителей лекарств, медицинских изделий и медтехники работают в Москве. В городе формируется мощный фармацевтический кластер. Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал об одной из главных его площадок – особой экономической зоне "Технополис "Москва".

В "Технополисе "Москва" работают порядка 40 фармацевтических и медицинских компаний, под производство отведено свыше 300 тысяч квадратных метров. На предприятиях занято более трех тысяч высококвалифицированных специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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