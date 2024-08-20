20 августа, 08:45Новости
Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" создают передовые медицинские технологии
Более 300 производителей лекарств, медицинских изделий и медтехники работают в Москве. В городе формируется мощный фармацевтический кластер. Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал об одной из главных его площадок – особой экономической зоне "Технополис "Москва".
В "Технополисе "Москва" работают порядка 40 фармацевтических и медицинских компаний, под производство отведено свыше 300 тысяч квадратных метров. На предприятиях занято более трех тысяч высококвалифицированных специалистов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.