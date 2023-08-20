Новости часа: инвесторы построили в Москве 26 детских садов с начала года

Инвесторы с начала 2023 года построили в Москве 26 детских садов, сообщил Сергей Собянин.

Семейный досуговый комплекс площадью более 5,3 тысяч квадратных метров построят в Восточном Бирюлеве, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве возможна гроза и усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, предупредили синоптики.

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