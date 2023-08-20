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Новости

14:35

Новости

Новости часа: инвесторы построили в Москве 26 детских садов с начала года

Новости часа: инвесторы построили в Москве 26 детских садов с начала года

Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин

Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Собянин рассказал о главных достижениях московского здравоохранения за 13 лет

Новости часа: создание парка "Яуза" планируется завершить в 2025 году

Благоустройство участков парка "Яуза" планируется завершить в сентябре – Собянин

Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы

Новые заводы и промышленные комплексы построили в этом году в Москве

В рамках МУФ заработала станция "Манеж"

Инвесторы с начала 2023 года построили в Москве 26 детских садов, сообщил Сергей Собянин.

Семейный досуговый комплекс площадью более 5,3 тысяч квадратных метров построят в Восточном Бирюлеве, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве возможна гроза и усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, предупредили синоптики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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