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Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин

Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин

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Инвесторы сдают социальные объекты в столице с опережением графика. Как рассказал Сергей Собянин, с начала года их силами построено 50 социально значимых учреждений.

Годовой план по детским садам перевыполнен, в эксплуатацию ввели 26 зданий вместо 20. Скоро завершат работу еще над несколькими зданиями. Самыми крупными объектами стали академия спорта "Динамо" в районе Аэропорт, ледовый дворец "Кристалл" в Хамовниках и несколько школ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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