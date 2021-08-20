Собянин: до конца года в Москве откроются еще семь круглогодичных ярмарок

До конца года в Москве откроют еще семь круглогодичных ярмарок. Об этом рассказал Сергей Собянин. Пока в городе 50 постоянных павильонов, где продаются фермерские продукты.

Кроме того, в столице проходит гастрономический фестиваль "Лето в городе". В Москве 19 таких павильонов. Еду продают в ресторанах-шале, которые находятся почти во всех округах города.

Там можно купить более 100 видов мороженого и варенья, жареное молоко на палочке или винегрет из одуванчиков. Работают площадки с четверга по воскресенье до конца лета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.