Собянин: бренд "Московские ярмарки" объединяет уже более 50 постоянных павильонов

Еще семь круглогодичных ярмарок планируют открыть в Москве до конца года. В настоящее время таких павильонов 50. И теперь все они объединены под одним брендом – "Московские ярмарки". Название выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что возрождать ярмарочную торговлю в Москве начали 10 лет назад. До этого рынки были стихийными – торговали на лотках в уличных палатках. Теперь в павильонах есть вентиляция и все условия для хранения продуктов.

Новые ярмарки стали не просто торговой точкой – там также можно выпить кофе с друзьями и провести время с детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.