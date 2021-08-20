Собянин рассказал, как БКЛ метро оптимизирует ежедневные маршруты горожан

В Москве началось строительство 70-го, последнего тоннеля на Большой кольцевой линии метро. Все тоннели БКЛ планируют достроить до конца 2021 года. Об этом на своей странице в Instagram написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня начали строить последний, 70-й тоннель на Большой кольцевой. Он пройдет между "Кленовым бульваром" и "Каширской". Кроме него, в работе еще четыре тоннеля: пройдено 70% пути от "Нагатинского Затона" до "Кленового бульвара", полпути от "Печатников" до "Нагатинского Затона", строим соединительную ветку в депо "Аминьевское", второй тоннель на участке от "Каширской" до "Кленового бульвара", – сообщил Собянин.

Новое кольцо позволит москвичам экономить до половины времени в пути – не придется ехать в центр ради пересадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.