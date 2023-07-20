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20 июля, 21:30

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За последние 10 лет число торговых точек в Москве увеличилось почти втрое – Собянин

За последние 10 лет число торговых точек в Москве увеличилось почти втрое – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 июля

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За последние 10 лет число торговых точек в Москве увеличилось почти втрое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В преддверии Дня работников торговли мэр встретился с представителями отрасли. Потребительский рынок Москвы является крупнейшим среди регионов России. Сейчас он включает более 65 тысяч магазинов, почти 700 торговых центров, более 20 тысяч кафе и ресторанов, 26 рынков и 66 ярмарок. Мэр отметил, что серьезный удар по сфере торговли нанесла пандемия, но отрасль смогла выстоять.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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