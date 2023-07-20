Собянин объявил о запуске бесплатного акселератора для предпринимателей с инвалидностью

Для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья запускают бесплатное обучение в новом акселераторе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Занятия будут проходить дистанционно, с сурдопереводом. Участников научат разрабатывать и развивать свои проекты, управлять командой, а также оценивать рынок и привлекать финансирование. Курировать их будут опытные наставники. Полученные знания помогут бизнесменам создавать еще больше рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.