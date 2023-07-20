20 июля, 18:00Общество
Новости часа: Собянин сообщил о бесплатном акселераторе для предпринимателей-инвалидов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья запущено бесплатное обучение в новом акселераторе. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Около 500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры с начала 2023 года. Об этом рассказали в Минсоцразвития Московской области.
Более 70 машин скорой помощи будут переданы новым регионам РФ в 2023 году. Об этом информирует Минпромторг РФ.