Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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20 июля, 18:00

Общество

Новости часа: Собянин сообщил о бесплатном акселераторе для предпринимателей-инвалидов

Новости часа: Собянин сообщил о бесплатном акселераторе для предпринимателей-инвалидов

Собянин рассказал о завершении реконструкции Ледового дворца в Сокольниках

Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности в столичных ТЦ

Собянин рассказал, как приводят в порядок московские водоемы

Новости часа: пострадавшую в теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву

Собянин сообщил о завершении реконструкции Ледового дворца

Собянин: москвичи на "Активном гражданине" выберут лучшие фотоработы о жизни столицы

Собянин поддержал проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки

Собянин рассказал об открытии нового путепровода с МКАД на трассу М-4 "Дон"

Собянин: центральные гранитные набережные – визитная карточка Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья запущено бесплатное обучение в новом акселераторе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры с начала 2023 года. Об этом рассказали в Минсоцразвития Московской области.

Более 70 машин скорой помощи будут переданы новым регионам РФ в 2023 году. Об этом информирует Минпромторг РФ.

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