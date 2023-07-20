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20 июля, 16:30

Спорт

Собянин рассказал о завершении реконструкции Ледового дворца в Сокольниках

Собянин рассказал о завершении реконструкции Ледового дворца в Сокольниках

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Реконструкция Ледового дворца в Сокольниках завершена. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Здание площадью более 18,5 тысячи квадратных метров теперь отвечает всем современным требованиям. В нем есть две ледовые арены, залы для профессиональной подготовки хоккеистов, для занятий мини-футболом и шахматно-шашечный клуб. Оборудован медицинский кабинет и спа-центр, удобные раздевалки для спортсменов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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