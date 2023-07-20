Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Собянин рассказал, как приводят в порядок московские водоемы

Собянин рассказал, как приводят в порядок московские водоемы

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В столице проводят экологическую реабилитацию водоемов. О крупных проектах, над которыми работает город, на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Так, уже удалось восстановить Воробьевский пруд рядом с Дворцом пионеров. Там очистили дно от ила, отремонтировали береговую линию и высадили разные водные растения: кувшинки, ирисы и тростник. Обновления коснулись и 16 прудов-регуляторов в Марьине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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